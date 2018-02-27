Певец Леонид Агутин подрался в стриптиз-клубе

Инцидент произошел два года назад в Майами зимой. Находясь на отдыхе, Агутин выпивал с приятелем на балконе у него в номере. В какой-то момент знакомый российского артиста потребовал продолжения, поэтому пришлось следовать за ним. Далее, по словам, Агутина, сотрудники местной полиции обратили внимание на машину его приятеля. Тот, находясь в поисках ресторана, кружил на одном месте.В итоге у знакомого Агутина забрали транспортное средство, но это не успокоило мужчину. Тогда певец сообщил ему, что в позднее время в США выпивать и курить можно только в стриптиз-барах. В связи с этим друзья решили отправиться именно в такое заведение. Внимание посетителей привлекли стриптизерши, от которых им пришлось отбиваться, давая деньги. Вдруг к Агутину и его другу подошел итальянец. Артист точно не помнит разговор с ним, но по каким-то причинам он начал бить мужчину.В драку вмешались еще четверо людей. После этого Агутина и его приятеля проводили на улицу. Они долго стояли на дороге, пытаясь поймать автомобиль, который бы довез их до дома, поскольку все деньги были потрачены. Вдруг к друзьям подъехала машина, а рулем находился участник драки. Он любезно согласился отвезти посетителей заведения домой.