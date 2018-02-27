Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний вид певицы
Недавно Настя Каменских поделилась со своими подписчиками в микроблоге Instagram новой фотографией. Но поклонников певицы испугал ее изнеможенный внешний вид. В целом, снимок артистки вызвал противоречивые обсуждения.
Одни подписчики оценили прекрасную стройную фигуру Насти Каменских, а другие написали, что певица выглядит очень уставшей и грустной. Исполнительница в комментарии к фотографии пожелала всем хорошего дня, но ничто не указывало на какие-либо проблемы в ее жизни. Хотя многие усомнились, что у Насти хороший день, так как выглядела она изнеможенной.
Некоторые фолловеры высказали предположение, что Каменских постоянно на диете, поэтому и бросается в глаза ее уставший внешний вид. Но если сравнить это фото с предыдущими снимками, то на них певица выглядит замечательно, постоянно улыбается.
Одни подписчики оценили прекрасную стройную фигуру Насти Каменских, а другие написали, что певица выглядит очень уставшей и грустной. Исполнительница в комментарии к фотографии пожелала всем хорошего дня, но ничто не указывало на какие-либо проблемы в ее жизни. Хотя многие усомнились, что у Насти хороший день, так как выглядела она изнеможенной.
Некоторые фолловеры высказали предположение, что Каменских постоянно на диете, поэтому и бросается в глаза ее уставший внешний вид. Но если сравнить это фото с предыдущими снимками, то на них певица выглядит замечательно, постоянно улыбается.
Автор: Ирина Доброва