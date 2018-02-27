Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
Компания Samsung начала обновление своих смартфонов. Galaxy J6 уже засветился на бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J600F.
Samsung Galaxy J6 сконструирован на базе однокристальной платформы Exynos 7870, состоящей из 8-ядерного чипсета CPU ARM Cortex-A53 (1,6 ГГц). Аналогичная технология используется в J5, выпущенном в прошлом году. Модернизация не коснется оперативной памяти на 2 Гб и SoC. Управлять системами девайса будет ОС Android 8.0 Oreo.
Эксперты предполагают, что Galaxy J6 разработчики оснастят высококачественной камерой и экраном с соотношением сторон 18:9.
Ранее Apple начала против Samsung агрессивную кампанию.
Samsung Galaxy J6 сконструирован на базе однокристальной платформы Exynos 7870, состоящей из 8-ядерного чипсета CPU ARM Cortex-A53 (1,6 ГГц). Аналогичная технология используется в J5, выпущенном в прошлом году. Модернизация не коснется оперативной памяти на 2 Гб и SoC. Управлять системами девайса будет ОС Android 8.0 Oreo.
Эксперты предполагают, что Galaxy J6 разработчики оснастят высококачественной камерой и экраном с соотношением сторон 18:9.
Ранее Apple начала против Samsung агрессивную кампанию.
Автор: Джанабилова Татьяна П