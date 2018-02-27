В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей в России через десять лет
Руководящий директор Hyundai Motors СНГ Алексей Калицев прогнозирует появление беспилотных автомобилей в Российской Федерации не ранее чем через десять лет. По мнению специалиста, для внедрения такого типа машин нужно много работать и усовершенствовать большое количество аспектов в дорожной системе.
В своем интервью он подчеркнул плохие состояние дорожных условий и разметки не только в поселках и небольших городах, но и в крупных мегаполисах. Особенно значимым является отсутствие потребности в таких автомобилях и низкий интерес со стороны российских граждан, предпочитающих практичную и проверенную технику. Но в ближайшем будущем все-таки будут появляться и беспилотные автомобили и электрокары, как считают аналитики.
Специалисты компании Hyundai называют сложные климатические условия и достаточно быструю смену температур главной причиной проблематичного введения беспилотных автомобилей. По независимому рейтингу больших стран, в готовности внедрения такого типа машин, Россия занимает 18 место из 20, оставив позади только Мексику и Индию.
Отсутствует большой интерес к таким машинам в первую очередь из-за удовольствия, которое получает водитель за рулем своего транспорта, даже несмотря на плохие дороги. Но, как считают многие эксперты, беспилотное управление очень даже отлично бы вписалось в железнодорожные перевозки. Приоритетней будет оснащение грузовых поездов, позволяющее машинисту отдыхать во время длительных транспортировок.
В своем интервью он подчеркнул плохие состояние дорожных условий и разметки не только в поселках и небольших городах, но и в крупных мегаполисах. Особенно значимым является отсутствие потребности в таких автомобилях и низкий интерес со стороны российских граждан, предпочитающих практичную и проверенную технику. Но в ближайшем будущем все-таки будут появляться и беспилотные автомобили и электрокары, как считают аналитики.
Специалисты компании Hyundai называют сложные климатические условия и достаточно быструю смену температур главной причиной проблематичного введения беспилотных автомобилей. По независимому рейтингу больших стран, в готовности внедрения такого типа машин, Россия занимает 18 место из 20, оставив позади только Мексику и Индию.
Отсутствует большой интерес к таким машинам в первую очередь из-за удовольствия, которое получает водитель за рулем своего транспорта, даже несмотря на плохие дороги. Но, как считают многие эксперты, беспилотное управление очень даже отлично бы вписалось в железнодорожные перевозки. Приоритетней будет оснащение грузовых поездов, позволяющее машинисту отдыхать во время длительных транспортировок.
Автор: Тригуб Сергей