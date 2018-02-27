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Ученые: Вмешательство человека изменило экосистемы Центральной Африки 2,6 тысячи лет назад
Ученые из Университета Потсдама (Германия), после проведения ряда исследований, заявили, что вмешательство человека могло поспособствовать изменению экосистем Центральной Африки 2,6 тысячи лет назад. Такой вывод был сделан в ходе изучения озерных отложений в южной части Камеруна.

Ученые: Вмешательство человека изменило экосистемы Центральной Африки 2,6 тысячи лет назад


Результаты исследования обнародованы на страницах издания PNAS. По мнению ученых, так называемый «кризис тропических лесов» произошел не из-за климатических условий, а по причине вмешательства человека. Проведенный анализ показал наличие старых слоев озерных отложений в водоеме Баромби. В соответствующих элементах найдена пальца деревьев, отражающая плотную лесистую среду.

Авторы исследования благодаря изотопному анализу молекулярных окаменелостей воссоздали растительность. В результате оказалось, что такие перемены не мог спровоцировать рост сезонных осадков. Ученые убеждены, что к трансформации привлёк рост населения в регионе.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:00
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