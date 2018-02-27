Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Происшествия

Ямальские вахтовики спасли вмерзшего в зимник щенка
Ямальские вахтовики спали щенка, который замерз под снегом. По информации от местной прессы, животное удалось вовремя отогреть, ввиду чего оно не пострадало.

Ямальские вахтовики спасли вмерзшего в зимник щенка


Инцидент произошел 9 февраля. По информации от вахтовиков, они делали обход территории и заметили, что в снегу лежит щенок. Его лапы вмерзли в снег из-за пониженной температуры, ввиду чего он не мог двигаться. По всей видимости, животное уснуло на улице. За время сна его лапы примерзли к снежному сугробу, ставшему для него ловушкой.

Мужчинам пришлось при помощи топора разрубить лед и достать из него щенка. Животное при этом терпеливо ждало спасения, не издавая никаких звуков. По словам одного из вахтовиков, только в тепле собака начала лаять и скулить. Отогреть его удалось в вездеходе, в котором он провел последующие сутки. Там он находился в коробке с работающим рядом электрическим камином.

Судя по фотографии, обнародованной в Сети, после инцидента для щенка была построена специальная будка, в которой он теперь живет. Животное почти не пострадало, так как вахтовики ломали лед на расстоянии от его лап. Пользователи социальных сетей положительно оценили поступок мужчин, назвав их «героями современности».

Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:35
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram