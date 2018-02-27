Ямальские вахтовики спасли вмерзшего в зимник щенка
Ямальские вахтовики спали щенка, который замерз под снегом. По информации от местной прессы, животное удалось вовремя отогреть, ввиду чего оно не пострадало.
Инцидент произошел 9 февраля. По информации от вахтовиков, они делали обход территории и заметили, что в снегу лежит щенок. Его лапы вмерзли в снег из-за пониженной температуры, ввиду чего он не мог двигаться. По всей видимости, животное уснуло на улице. За время сна его лапы примерзли к снежному сугробу, ставшему для него ловушкой.
Мужчинам пришлось при помощи топора разрубить лед и достать из него щенка. Животное при этом терпеливо ждало спасения, не издавая никаких звуков. По словам одного из вахтовиков, только в тепле собака начала лаять и скулить. Отогреть его удалось в вездеходе, в котором он провел последующие сутки. Там он находился в коробке с работающим рядом электрическим камином.
Судя по фотографии, обнародованной в Сети, после инцидента для щенка была построена специальная будка, в которой он теперь живет. Животное почти не пострадало, так как вахтовики ломали лед на расстоянии от его лап. Пользователи социальных сетей положительно оценили поступок мужчин, назвав их «героями современности».
Инцидент произошел 9 февраля. По информации от вахтовиков, они делали обход территории и заметили, что в снегу лежит щенок. Его лапы вмерзли в снег из-за пониженной температуры, ввиду чего он не мог двигаться. По всей видимости, животное уснуло на улице. За время сна его лапы примерзли к снежному сугробу, ставшему для него ловушкой.
Мужчинам пришлось при помощи топора разрубить лед и достать из него щенка. Животное при этом терпеливо ждало спасения, не издавая никаких звуков. По словам одного из вахтовиков, только в тепле собака начала лаять и скулить. Отогреть его удалось в вездеходе, в котором он провел последующие сутки. Там он находился в коробке с работающим рядом электрическим камином.
Судя по фотографии, обнародованной в Сети, после инцидента для щенка была построена специальная будка, в которой он теперь живет. Животное почти не пострадало, так как вахтовики ломали лед на расстоянии от его лап. Пользователи социальных сетей положительно оценили поступок мужчин, назвав их «героями современности».
Автор: Махов Артем