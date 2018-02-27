Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь перенесли на 3 мая
В Сети появились сведения о том, что премьеру ленты «Мстители: Война бесконечности» вновь перенесли на 3 мая. Ранее сотрудники российского отделения Disney сообщали, что дату выхода фильма решено было сместить на восемь дней.
Кинопрокатная компания планировала премьеру новых «Мстителей» на 11 мая. Одной из предполагаемых причин переноса выхода картины называли старт проката российского фильма «Собибор», который также назначен на 3 мая. Сценаристом киноленты российского производства был указан Владимир Мединский, возглавляющий ведомство культуры РФ, но на данный момент в описании картины его фамилия не указана. Снял отечественную драму и сыграл главную роль Константин Хабенский.
Представители Министерства культуры отрицают тот факт, что фильм «Мстители: Война бесконечности» перенесли из-за премьеры российской картины «Собибор». Теперь россияне увидят новых «Мстителей» на день раньше, чем американцы.
Кинопрокатная компания планировала премьеру новых «Мстителей» на 11 мая. Одной из предполагаемых причин переноса выхода картины называли старт проката российского фильма «Собибор», который также назначен на 3 мая. Сценаристом киноленты российского производства был указан Владимир Мединский, возглавляющий ведомство культуры РФ, но на данный момент в описании картины его фамилия не указана. Снял отечественную драму и сыграл главную роль Константин Хабенский.
Представители Министерства культуры отрицают тот факт, что фильм «Мстители: Война бесконечности» перенесли из-за премьеры российской картины «Собибор». Теперь россияне увидят новых «Мстителей» на день раньше, чем американцы.
Автор: Ирина Доброва