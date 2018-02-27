Nokia открыла лабораторию Интернета вещей в «Сколково»
Компания Nokia открыла лабораторию Интернета вещей (IoT) в «Сколково», в которой специалисты смогут тестировать новинки и оценивать коммерческую выгоду от внедрения на рынок России. Сведения предоставил вице-президента фонда Кирилл Каем.
Лаборатория оснащена новейшим оборудованием, в том числе Nokia Cloud Packet Core и IMPACT, позволяющим тестировать приложения и устройства для IoT, создаваемые для всех отраслей экономики. Услугами могут воспользоваться и российские компании.
Nokia открыта для партнерства с сотрудниками центра и другими компаниями, включая стартапы, разрабатывающие перспективные IoT-решения на базе инфраструктуры прототипирования и проектирования «умных» девайсов.
Совместно с «Ростелекомом» Nokia работает над проектом по внедрению сети 5G. Соответствующее соглашение стороны заключили в октябре прошлого года.
Ранее Nokia 7 Plus засветился в Сети.
Лаборатория оснащена новейшим оборудованием, в том числе Nokia Cloud Packet Core и IMPACT, позволяющим тестировать приложения и устройства для IoT, создаваемые для всех отраслей экономики. Услугами могут воспользоваться и российские компании.
Nokia открыта для партнерства с сотрудниками центра и другими компаниями, включая стартапы, разрабатывающие перспективные IoT-решения на базе инфраструктуры прототипирования и проектирования «умных» девайсов.
Совместно с «Ростелекомом» Nokia работает над проектом по внедрению сети 5G. Соответствующее соглашение стороны заключили в октябре прошлого года.
Ранее Nokia 7 Plus засветился в Сети.
Автор: Джанабилова Татьяна П