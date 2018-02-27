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В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой KIA Optima
Компания KIA официально представит обновленную модель Optima на автосалоне в Женеве. Под капотом рестайлингового транспортного средства расположен современный 1,6-литровый мотор, работающий, как на бензине, так и на дизеле. Сегодня в Сети производитель обнародовал несколько фотографий модели.

В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой KIA Optima


Отдача движка составляет 134 лошадиных силы. Такой агрегат будет наносить меньший вред экологии за счет присутствия технологии селективного управления выбросами. Сообщается, что KIA намерена соблюдать строгие правила в отношении выбросов вредных веществ в окружающую среду. Второй движок имеет отдачу 180 лошадиных сил.

Если говорить о бензиновой установке, то ее мощность составляет 177 лошадиных сил. Она осуществляет работу в паре с семидиапазонной автоматической коробкой передач. Соответствующий мотор займет место между «атмосферником» на 2 литра и более мощным двигателем, имеющим турбонаддув.

KIA Optima 2018 года выпуска получила изменения в дизайне. Они коснулись переднего бампера, радиаторной решетки и задних фар. Также автомобиль обзавелся колесными дисками на 16 и 18 дюймов. В салоне транспортного средства появилось новое рулевое колесо, эксперты отмечают присутствие хромированной отделки на приборной панели и улучшенного освещения.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:13
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