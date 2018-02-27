Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото с занятий йогой с мужем. Соответствующий пост певица разместила в своей Instagram-ленте.
Глюкоза порадовала фанатов очередным семейным снимком, на котором запечатлена около бассейна. Пару артистке составляет супруг Александр, служащий опорой для ее «мостика». Несмотря на сложность упражнения, влюбленные умудрились поцеловаться. В комментарии к посту звезда написала: «Дайте мне точку опоры, и я смогу перевернуть весь мир».
«Космос!», «Гармонично и красиво», «Молодцы», «Здорово! Вы отличная пара», - писали умиленные поклонники.
Ранее Глюкоза сбежала в Мексику после слухов о банкротстве мужа.
Глюкоза порадовала фанатов очередным семейным снимком, на котором запечатлена около бассейна. Пару артистке составляет супруг Александр, служащий опорой для ее «мостика». Несмотря на сложность упражнения, влюбленные умудрились поцеловаться. В комментарии к посту звезда написала: «Дайте мне точку опоры, и я смогу перевернуть весь мир».
«Космос!», «Гармонично и красиво», «Молодцы», «Здорово! Вы отличная пара», - писали умиленные поклонники.
Ранее Глюкоза сбежала в Мексику после слухов о банкротстве мужа.
Автор: Джанабилова Татьяна П