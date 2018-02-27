Команда Road To Liberty воссоздает Fallout 3 на базе технологий Fallout 4
В Сети появился ролик игрового процесса игры Fallout 3, воссозданной командой Road To Liberty на базе существующих технологий Fallout 4. Новый проект получил название Capital Wasteland.
Создатели Fallout 3 несколько видоизменили тоннели метро, а также подкорректировали момент, когда происходит битва с супермутантом-бегемотом рядом с Вашингтоном. Также разработчики проекта Capital Wasteland изменили ход встречи известного радиоведущего Тридогнайта с главным героем игры.
О том, что команда Road To Liberty работает над воссозданием Fallout 3, стало известно в конце 2017 года, когда запустили сайт проекта. В планах у разработчиков внести изменения, основываясь на новой версии Creation Engine, которая применяется в Fallout 4. Воссозданы будут все диалоги героев, локации и задания в игре.
Создатели Fallout 3 несколько видоизменили тоннели метро, а также подкорректировали момент, когда происходит битва с супермутантом-бегемотом рядом с Вашингтоном. Также разработчики проекта Capital Wasteland изменили ход встречи известного радиоведущего Тридогнайта с главным героем игры.
О том, что команда Road To Liberty работает над воссозданием Fallout 3, стало известно в конце 2017 года, когда запустили сайт проекта. В планах у разработчиков внести изменения, основываясь на новой версии Creation Engine, которая применяется в Fallout 4. Воссозданы будут все диалоги героев, локации и задания в игре.
Автор: Ирина Доброва