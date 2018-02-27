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Команда Road To Liberty воссоздает Fallout 3 на базе технологий Fallout 4
В Сети появился ролик игрового процесса игры Fallout 3, воссозданной командой Road To Liberty на базе существующих технологий Fallout 4. Новый проект получил название Capital Wasteland.

Команда Road To Liberty воссоздает Fallout 3 на базе технологий Fallout 4


Создатели Fallout 3 несколько видоизменили тоннели метро, а также подкорректировали момент, когда происходит битва с супермутантом-бегемотом рядом с Вашингтоном. Также разработчики проекта Capital Wasteland изменили ход встречи известного радиоведущего Тридогнайта с главным героем игры.



О том, что команда Road To Liberty работает над воссозданием Fallout 3, стало известно в конце 2017 года, когда запустили сайт проекта. В планах у разработчиков внести изменения, основываясь на новой версии Creation Engine, которая применяется в Fallout 4. Воссозданы будут все диалоги героев, локации и задания в игре.

Автор: Ирина Доброва
Вчера, 20:23
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