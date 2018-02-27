Трактор Porsche продадут на аукционе
На аукционе продадут трактор Porsche L108. Он представляет собой самое компактное и привлекательное транспортное средство данного типа. Отмечается, что производитель изготовил четыре трактора на заводе недалеко от немецкого города Фридрихсхафен 60 лет тому назад.
С молотка уйдет дизельная модель, ее ценность заключается не только в красивом внешнем виде. Трактор получил жидкостную муфту охлаждения силового агрегата, осуществляющего работу в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. За счет технических характеристик машина передвигается довольно плавно.
Производство Porsche L108 было завершено в 1964 году. Со временем компактный стиль превратил сельскохозяйственные автомобили в коллекционные объекты. Теперь у всех желающих есть возможность приобрести модель на аукционе The Amelia Island, который пройдет 8 марта в американском штате Флорида. Сообщается, что стартовая цена трактора составит 45-65 тысяч долларов.
С молотка уйдет дизельная модель, ее ценность заключается не только в красивом внешнем виде. Трактор получил жидкостную муфту охлаждения силового агрегата, осуществляющего работу в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. За счет технических характеристик машина передвигается довольно плавно.
Производство Porsche L108 было завершено в 1964 году. Со временем компактный стиль превратил сельскохозяйственные автомобили в коллекционные объекты. Теперь у всех желающих есть возможность приобрести модель на аукционе The Amelia Island, который пройдет 8 марта в американском штате Флорида. Сообщается, что стартовая цена трактора составит 45-65 тысяч долларов.
Автор: Валерия Орлова