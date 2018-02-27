Telegram пообещал вернуть деньги в случае своего провала
Telegram предложил инвесторам возвращение средств в случае неуспешной реализации запланированного ранее проекта с присутствием криптовалюты и блокчейновой системы TON в следующем году.
Компания наряду с тем не дает никаких гарантий на нахождение средств для финансовой компенсации. Третий этап ICO Open Network намечен на март текущего года. В рамках двух первых этапов были распроданы токены на сумму в 1,7 млрд долл. При этом наблюдалось троекратное превышение спроса над предложением.
Согласно сообщениям СМИ, в число заявленных инвесторов вошли бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, создатель Qiwi Сергей Солонин и глава «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Более того, финсредства вложили крупные инвесторы из Кремниевой долины.
Компания наряду с тем не дает никаких гарантий на нахождение средств для финансовой компенсации. Третий этап ICO Open Network намечен на март текущего года. В рамках двух первых этапов были распроданы токены на сумму в 1,7 млрд долл. При этом наблюдалось троекратное превышение спроса над предложением.
Согласно сообщениям СМИ, в число заявленных инвесторов вошли бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, создатель Qiwi Сергей Солонин и глава «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Более того, финсредства вложили крупные инвесторы из Кремниевой долины.
Автор: Сёмина Виктория