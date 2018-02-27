«Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
Дарья Клюкина поборется за сердце 23-летнего Егора Крида в шестом сезоне романтического шоу «Холостяк», транслируемого на канале ТНТ. Показ стартует в марте. Первый 30-секундный трейлер уже появился в Сети.
В этом году за сердце завидного холостяка будут сражаться самые красивые девушки России. На видео поклонники проекта сразу заметили Дарью Клюкину, ставшую в пятом сезоне фавориткой актера Ильи Глинникова. В преддверии развязки девушка покинула проект, разбив сердце звезде сериала «Интерны».
«В новом сезоне Егор Крид дал на 2 розы больше, не обратив внимание на беременную и замужнюю девушек. Конечно, вы можете мне не поверить и дождаться показа, а я тем временем буду дальше публиковать интересные подробности», - написала в Instagram еще одна участница прошлого сезона Татьяна Челышева.
Ранее Дарью Клюкину назвали лесбиянкой.
В этом году за сердце завидного холостяка будут сражаться самые красивые девушки России. На видео поклонники проекта сразу заметили Дарью Клюкину, ставшую в пятом сезоне фавориткой актера Ильи Глинникова. В преддверии развязки девушка покинула проект, разбив сердце звезде сериала «Интерны».
«В новом сезоне Егор Крид дал на 2 розы больше, не обратив внимание на беременную и замужнюю девушек. Конечно, вы можете мне не поверить и дождаться показа, а я тем временем буду дальше публиковать интересные подробности», - написала в Instagram еще одна участница прошлого сезона Татьяна Челышева.
Ранее Дарью Клюкину назвали лесбиянкой.
Автор: Джанабилова Татьяна П