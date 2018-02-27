Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
Автомобильная компания Honda планирует отозвать в КНР более 370 тысяч транспортных средств. Причиной этого стали проблемы с подушками безопасности.
Отзывная кампания начнется 2 апреля нынешнего года. Под нее попадают следующие модели: Accord, Fit, Crosstour, City и Eventus S1. Все владельцы транспортных средств получат уведомление о том, что машины необходимо сдать в сервис. Все ремонтные работы станут осуществляться за счет японского производителя.
В феврале Honda уже объявляла об отзыве с рынка Китая 350 тысяч моделей Civic и CR-V. Причиной стала неисправная работа силовых агрегатов. Всего в Китае автопроизводители в 2017 году отозвали свыше 20 миллионов транспортных средств.
Штаб-квартира компании Guangqi Honda Automobile Co находится в Гуанчжоу (Южный Китай). Это совместное предприятие китайского производителя и японской компании.
Отзывная кампания начнется 2 апреля нынешнего года. Под нее попадают следующие модели: Accord, Fit, Crosstour, City и Eventus S1. Все владельцы транспортных средств получат уведомление о том, что машины необходимо сдать в сервис. Все ремонтные работы станут осуществляться за счет японского производителя.
В феврале Honda уже объявляла об отзыве с рынка Китая 350 тысяч моделей Civic и CR-V. Причиной стала неисправная работа силовых агрегатов. Всего в Китае автопроизводители в 2017 году отозвали свыше 20 миллионов транспортных средств.
Штаб-квартира компании Guangqi Honda Automobile Co находится в Гуанчжоу (Южный Китай). Это совместное предприятие китайского производителя и японской компании.
Автор: Валерия Орлова