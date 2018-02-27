Ученые: Звезды в Млечном Пути создавались без участия обломков карликовых галактик
Группа ученых под руководством Марии Бергеманн из Гейдельберга провели анализ состава звезд Млечного пути. Астрономы сообщают, что он оказался близок к таковому у галактического диска. Это доказывает, что звезды сформировались внутри, а не являются продуктом карликовых галактик.
Ряд гало-звезд распределены в галактике не случайно, а составляют более крупные структуры. В результате формируются массивные потоки и облака светил, которые смогут полностью окружать Млечный Путь. Они рассматриваются учеными как сигнатуры из прошлого галактики, представляющие собой обломки гравитационного разрушения меньших скоплений.
Группе астрономов удалось доказать, что отдельные структуры не способны являться обломками из вторгшихся космических формирований, а происходят из самого диска Млечного Пути. В рамках исследования астрономы проанализировали 14 звезд в 2-х структурах гало, Tri-And. А также сверхплоскостей A13, которые лежат на противоположных сторонах диска.
Такие образцы в составе звезд удалось получить за счет использования спектров высокого разрешения, а также телескопов VLT и Keck. При сравнении составов с замеченным в иных структурах, исследователи выразили удивление почти полной идентичности между группами. Это позволило отказаться от гипотезы влияния карликовых галактик.
Ряд гало-звезд распределены в галактике не случайно, а составляют более крупные структуры. В результате формируются массивные потоки и облака светил, которые смогут полностью окружать Млечный Путь. Они рассматриваются учеными как сигнатуры из прошлого галактики, представляющие собой обломки гравитационного разрушения меньших скоплений.
Группе астрономов удалось доказать, что отдельные структуры не способны являться обломками из вторгшихся космических формирований, а происходят из самого диска Млечного Пути. В рамках исследования астрономы проанализировали 14 звезд в 2-х структурах гало, Tri-And. А также сверхплоскостей A13, которые лежат на противоположных сторонах диска.
Такие образцы в составе звезд удалось получить за счет использования спектров высокого разрешения, а также телескопов VLT и Keck. При сравнении составов с замеченным в иных структурах, исследователи выразили удивление почти полной идентичности между группами. Это позволило отказаться от гипотезы влияния карликовых галактик.
Автор: Валерий Антонов