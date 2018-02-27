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MWC-2018: Ford объявил о поддержке Waze и ряда других приложений
Концерн Ford объявил о поддержке навигационного приложения Waze и ряда других разработок. Технологии, представленные на выставке MWC, появятся на мировом рынке в апреле.

MWC-2018: Ford объявил о поддержке Waze и ряда других приложений


Сервисом Waze пользуются 100 млн человек, желающих передвигаться по заранее проложенному маршруту. В январе, на выставке CES, Ford впервые заговорил о сотрудничестве с разработчиками приложения. После старта проекта автовладельцы смогут выводить необходимую информацию на сенсорный экран системы SYNC 3, не отрывая внимания от трассы. Все функции можно запустить голосовыми командами. Сейчас водители пользуются преимущественно приложением Sygic, отслеживающим загруженность дорог.

«Мы предлагаем пользователям эффективную систему, способную проложить безопасный и кратчайший путь до конечной точки назначения», - рассказал исполнительный директор концерна Дон Батлер.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 23:00
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