У ремейка "Лица со шрамом" снова появился режиссер
У ремейка культовой картины «Лицо со шрамом» появился режиссер. По предварительной информации соответствующий контракт со студией Universal подписал Антуан Фукуа, ранее работавший в фильме «Тренировочный день».
Анонс ремейка картины был обнародован в минувшем году. Тогда студия Universal провела переговоры с режиссером, но из-за занятости в другом проекте он был вынужден оказаться. Спустя определенное время Фукуа все же принял предложение, но пока не подтвердил намерение поставить фильм официально.
Оригинальная лента режиссера Говарда Хоукса вышла в 1932 году. Сценарий к фильму написал Хичкок Брайан Де Пальма, известный благодаря работе в других картинах с Аль Пачино. Актеру удалось настолько канонично воплотить роль главного героя, что его признали «главным гангстером современного кинематографа».
Изначально режиссером новой версии картины должен был стать Дэвид Эйр, но из-за работы над фильмом «Светоч» для стриминга Netflix ему пришлось отказаться. По предварительной информации, съемки ленты о гангстере начнутся уже в текущем году. По поводу того, кто исполнит главную роль, заменив Аль Пачино, пока ничего не известно.
Анонс ремейка картины был обнародован в минувшем году. Тогда студия Universal провела переговоры с режиссером, но из-за занятости в другом проекте он был вынужден оказаться. Спустя определенное время Фукуа все же принял предложение, но пока не подтвердил намерение поставить фильм официально.
Оригинальная лента режиссера Говарда Хоукса вышла в 1932 году. Сценарий к фильму написал Хичкок Брайан Де Пальма, известный благодаря работе в других картинах с Аль Пачино. Актеру удалось настолько канонично воплотить роль главного героя, что его признали «главным гангстером современного кинематографа».
Изначально режиссером новой версии картины должен был стать Дэвид Эйр, но из-за работы над фильмом «Светоч» для стриминга Netflix ему пришлось отказаться. По предварительной информации, съемки ленты о гангстере начнутся уже в текущем году. По поводу того, кто исполнит главную роль, заменив Аль Пачино, пока ничего не известно.
Автор: Махов Артем