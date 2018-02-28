Ученые: Домашние животные приносят пользу здоровью человека
Анализ научных работ показал, что присутствие животных в доме улучшает психическое здоровье людей. Полученные результаты показали, что питомцы дают жильцам глубокое чувство так называемой «онтологической безопасности», то есть смысла и стабильности в жизни.
Ученые из Университета Ливерпуля проанализировали 8000 научных работ, в которых изучалось влияние собак, хомяков, кошек и даже рыбок на состояние здоровья людей, страдающих от психических заболеваний. В результате они пришли к выводу, что наличие животных в доме облегчало чувства одиночества, несчастья и беспокойства.
По мнению исследователей, питомцы выступают связующим звеном людей и внешнего мира. Установлено, что собаки также способствуют укреплению общественных отношений.
Ученые из Университета Ливерпуля проанализировали 8000 научных работ, в которых изучалось влияние собак, хомяков, кошек и даже рыбок на состояние здоровья людей, страдающих от психических заболеваний. В результате они пришли к выводу, что наличие животных в доме облегчало чувства одиночества, несчастья и беспокойства.
По мнению исследователей, питомцы выступают связующим звеном людей и внешнего мира. Установлено, что собаки также способствуют укреплению общественных отношений.
Автор: Валерия Орлова