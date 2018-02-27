В Свердловской области мужчина из окна открыл стрельбу по прохожему
26 февраля, около 23:00, в Свердловской области 35-летний мужчина из окна открыл хаотичную стрельбу по прохожему из охотничьего ружья. Пулевое ранение получил гражданин 1991 года рождения. Происшествие прокомментировали в СУ СКР.
Сообщается, что мужчина успел произвести около десяти выстрелов, два из которых были направлены в сторону случайного прохожего. Пострадавший доставлен в медучреждение, его жизнь вне опасности. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции, прибывшими по вызову очевидцев, слышавших звуки стрельбы. Оружие изъято в качестве вещественного доказательства. Заведено уголовное дело. До суда мужчина останется в СИЗО.
Ранее похожий инцидент произошел в Подмосковье.
Сообщается, что мужчина успел произвести около десяти выстрелов, два из которых были направлены в сторону случайного прохожего. Пострадавший доставлен в медучреждение, его жизнь вне опасности. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции, прибывшими по вызову очевидцев, слышавших звуки стрельбы. Оружие изъято в качестве вещественного доказательства. Заведено уголовное дело. До суда мужчина останется в СИЗО.
Ранее похожий инцидент произошел в Подмосковье.
Автор: Джанабилова Татьяна П