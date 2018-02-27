Kaspersky выяснил, что пользователи делают с данными бывших возлюбленных
«Лаборатория Касперского» установила, что пользователи делают с личными данными бывших возлюбленных. По словам специалистов, примерно 6 процентов от всех юзеров после разрыва отношений публикуют интимный контент.
В исследовании специалисты проанализировали контент, который публикуют жители примерно 20 стран по всему миру. В итоге удалось установить, что почти каждый десятый пользователь хранит на своем портативном устройстве интимную информацию о возлюбленном. Публикациями интимного контента чаще всего занимаются люди в возрасте от 18 до 24 лет.
В ходе опыта удалось установить, что мужчины и женщины при разрыве ведут себя по разному. Представительницы прекрасного пола более склонны к публикации интимной информации своих бывших партнеров. Мужчины же чаще сохраняют ее на «всякий случай». В последнее время также имеет место тенденция траты денег своего партнера после расставания, так как многие пары имеют общий счет в банках.
Примерно треть женщин после расставания продолжает следить за своими экс-возлюбленными в социальных сетях. У мужчин данная практика прослеживается значительно реже.
В исследовании специалисты проанализировали контент, который публикуют жители примерно 20 стран по всему миру. В итоге удалось установить, что почти каждый десятый пользователь хранит на своем портативном устройстве интимную информацию о возлюбленном. Публикациями интимного контента чаще всего занимаются люди в возрасте от 18 до 24 лет.
В ходе опыта удалось установить, что мужчины и женщины при разрыве ведут себя по разному. Представительницы прекрасного пола более склонны к публикации интимной информации своих бывших партнеров. Мужчины же чаще сохраняют ее на «всякий случай». В последнее время также имеет место тенденция траты денег своего партнера после расставания, так как многие пары имеют общий счет в банках.
Примерно треть женщин после расставания продолжает следить за своими экс-возлюбленными в социальных сетях. У мужчин данная практика прослеживается значительно реже.
Автор: Махов Артем