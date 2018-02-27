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В Сети набирает популярность флешмоб с «отрезанными» головами
В Сети набирает популярность флешмоб с «отрезанными» головами друзей, тела который спрятаны за кадром. Акция проходит под хештегом #GucciChallenge.

В Сети набирает популярность флешмоб с «отрезанными» головами


Необычное массовое «отрезание» голов пользователи начали после показа очередной коллекции итальянского дома мод. Идея культурного мероприятия заключалась в проходе моделей по хирургическому столу-подиуму с копиями собственных голов в руках, заменяющих аксессуары.

В погоне за славой народ попытался стилизовать модный тренд. «Обезглавливание» происходит при помощи оригинальных идей и графических редакторов.

Ранее в Сети проходил флешмоб, посвященный Гарри Поттеру.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 22:00
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