Ученые NASA продемонстрировали снимки спутников Фобоса и Деймоса
Ученые NASA показали фото Фобоса и Деймоса, естественных спутников Марса. В Twitter разместили ряд фото, на которых можно рассмотреть космические тела, сделанные камерой «Mars Odyssey».
Для создания ощущения масштаба, космическое агентство рассказало, что при создании снимков Mars Odyssey располагался на удалении в 5,6 тысячи км от Фобоса и 19,67 тысячи – от Деймоса. При создании фото аппарат использовал самую новую тепловизорную систему «THEMIS».
«Mars Odyssey» является наиболее старым аппаратом, сформированным NASA в целях изучения Красной планеты. При этом современные марсоходы двигаются на поверхности планеты, предоставляя больше данных. NASA намеревается более подробно изучить спутники Деймос и Фобос. Планируется отправить космический корабль на максимально близкое к этим лунам расстояние для получения образцов горных пород, а затем более подробно изучить их на Земле.
Для создания ощущения масштаба, космическое агентство рассказало, что при создании снимков Mars Odyssey располагался на удалении в 5,6 тысячи км от Фобоса и 19,67 тысячи – от Деймоса. При создании фото аппарат использовал самую новую тепловизорную систему «THEMIS».
«Mars Odyssey» является наиболее старым аппаратом, сформированным NASA в целях изучения Красной планеты. При этом современные марсоходы двигаются на поверхности планеты, предоставляя больше данных. NASA намеревается более подробно изучить спутники Деймос и Фобос. Планируется отправить космический корабль на максимально близкое к этим лунам расстояние для получения образцов горных пород, а затем более подробно изучить их на Земле.
Автор: Валерий Антонов