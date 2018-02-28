В Турции предложили уголовное наказание за измены
В Турции предложили ввести уголовное наказание за измены. По информации от местной прессы, с соответствующей инициативой выступил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам президента, Турция изначально последовала примеру ЕС и отказалась от введения соответствующего наказания. Закон об изменах был отменен в 1996 году Конституционным судом страны. Одной из причин данного решения тогда стало то, что женщин наказывали значительно больше, чем представителей сильного пола.
Эрдоган отметил, что вопрос о введении уголовной ответственности следует пересмотреть, так как ситуация на данном поприще стала накаляться. Кроме того, в рамках нового постановления должны быть четко прописаны нормы, согласно которым суд будет выбирать меру пресечения для совершившего преступление гражданина.
В 2004 году вопрос об уголовном наказании за измену также поднимался, но правительство решило следовать стандартам Европейского союза. До отмены соответствующего закона за прелюбодеяние могло грозить до трех лет тюремного заключения. По поводу того, какие меры будут применяться по новому предложению Эрдогана, пока ничего точного не известно.
По словам президента, Турция изначально последовала примеру ЕС и отказалась от введения соответствующего наказания. Закон об изменах был отменен в 1996 году Конституционным судом страны. Одной из причин данного решения тогда стало то, что женщин наказывали значительно больше, чем представителей сильного пола.
Эрдоган отметил, что вопрос о введении уголовной ответственности следует пересмотреть, так как ситуация на данном поприще стала накаляться. Кроме того, в рамках нового постановления должны быть четко прописаны нормы, согласно которым суд будет выбирать меру пресечения для совершившего преступление гражданина.
В 2004 году вопрос об уголовном наказании за измену также поднимался, но правительство решило следовать стандартам Европейского союза. До отмены соответствующего закона за прелюбодеяние могло грозить до трех лет тюремного заключения. По поводу того, какие меры будут применяться по новому предложению Эрдогана, пока ничего точного не известно.
Автор: Махов Артем