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В Японии в чемодане русского мигранта нашли голову девушки
В чемодане 26-летнего русского мигранта, который прилетел из Нью-Йорка в Японию, была найдена отрезанная голова девушки. Отмечается, что с ней он познакомился в интернете. Злоумышленника задержала японская полиция.

В Японии в чемодане русского мигранта нашли голову девушки


Чемодан с женской головой полиция Осаки обнаружила в квартире, которую турист арендовал во время отдыха. Перед смертью девушка успела рассказать своим друзьям, что собирается отправиться на романтическое свидание с американцем. Камеры видеонаблюдения даже засняли встречу двух молодых людей. Вскоре после этого девушка пропала.

По информации зарубежных СМИ, русский мигрант уже рассказал полиции, куда дел остальные части тела жертвы. Их он спрятал в разных местах на расстоянии 50 км друг от друга. Туловище убитой правоохранители нашли рядом с Осакой, а ноги – в Киото.

В Японии турист собирался провести три месяца. На данный момент мотивы убийства находятся на стадии установления. Не известно, какое наказание грозит злоумышленнику за содеянное.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:50
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