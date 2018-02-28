Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из доходов населения
В Росстате пояснили исключение выплат пенсионерам из состава доходов населения. Ведомство оценивает положительное воздействие единовременной выплаты за 2017 год в 0,4%. Данное решение рассматривается как обоснованное.
«Единовременная выплата в минувшем году представляет собой экстраординарное событие, поскольку её прежде никогда не было. По этой причине требуются дополнительные пояснения. Суммарно её воздействие за минувший год достигло 0,4%», - отметил глава Росстата.
За прошлую неделю Росстат отчитался относительно реальных доходов населения за январь 2018 года. В первый раз за долгий период они не уменьшились в годовом исчислении, однако при этом не показали и роста, отмечается в сообщении ведомства. Как выяснилось, нулевая динамика была продемонстрирована вследствие того, что Росстат не взял в расчет доходов, которые получены населением годом ранее. Речь идет о единовременной выплате для пенсионеров в 5 тысяч рублей. В тот раз она дала возможность зафиксировать рост доходности на 8,8%. За весь минувший год Росстат указанную выплату брал учитывал и результаты не пересматривал, что привело к спаду доходов на 1,7%.
«Методику не изменяли. Из оперативного доклада этот всплеск января 2017 года был убран с объяснениями причин этого решения... В начале марта предоставим основной доклад по итогам января. Там будет крупный раздел по пенсиям, более детальный раздел по уровням доходности. В марте можно будет увидеть все детали по пенсиям, и доходам, с учетом выплаты и без неё», - пояснили в Росстате.
«Единовременная выплата в минувшем году представляет собой экстраординарное событие, поскольку её прежде никогда не было. По этой причине требуются дополнительные пояснения. Суммарно её воздействие за минувший год достигло 0,4%», - отметил глава Росстата.
За прошлую неделю Росстат отчитался относительно реальных доходов населения за январь 2018 года. В первый раз за долгий период они не уменьшились в годовом исчислении, однако при этом не показали и роста, отмечается в сообщении ведомства. Как выяснилось, нулевая динамика была продемонстрирована вследствие того, что Росстат не взял в расчет доходов, которые получены населением годом ранее. Речь идет о единовременной выплате для пенсионеров в 5 тысяч рублей. В тот раз она дала возможность зафиксировать рост доходности на 8,8%. За весь минувший год Росстат указанную выплату брал учитывал и результаты не пересматривал, что привело к спаду доходов на 1,7%.
«Методику не изменяли. Из оперативного доклада этот всплеск января 2017 года был убран с объяснениями причин этого решения... В начале марта предоставим основной доклад по итогам января. Там будет крупный раздел по пенсиям, более детальный раздел по уровням доходности. В марте можно будет увидеть все детали по пенсиям, и доходам, с учетом выплаты и без неё», - пояснили в Росстате.
Автор: Валерий Антонов