Алена Кравец нашла доказательства предоставления секс-услуг Борисовой
Российская модель Алена Кравец нашла фотографии, которые подтверждают информацию о том, что Дана Борисова все-таки занималась предоставлением секс-услуг. По ее словам, она не хотела разрушать жизнь телеведущей, поэтому не показывала их. Снимки обнародованы на сайте Paparazzi.
Перед объективом камеры Борисова позирует с обнаженной грудью. Фанатов возмутили такой откровенный снимок телеведущей, которая недавно лечилась в Таиланде от наркозависимости. Также пользователи Сети начали обсуждать переписку, где знаменитость якобы озвучивала стоимость предоставленных секс-услуг. Кравец отметила, что давно знала об этом роде деятельности блондинки. По имеющимся данным, российская модель не публиковала откровенные снимки Борисовой в Сети, это сделал кто-то другой.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что телеведущая призналась в подлинности соответствующих фотографий.
Перед объективом камеры Борисова позирует с обнаженной грудью. Фанатов возмутили такой откровенный снимок телеведущей, которая недавно лечилась в Таиланде от наркозависимости. Также пользователи Сети начали обсуждать переписку, где знаменитость якобы озвучивала стоимость предоставленных секс-услуг. Кравец отметила, что давно знала об этом роде деятельности блондинки. По имеющимся данным, российская модель не публиковала откровенные снимки Борисовой в Сети, это сделал кто-то другой.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что телеведущая призналась в подлинности соответствующих фотографий.
Автор: Валерия Орлова