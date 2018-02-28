Kaspersky обнаружил уязвимости в одной из систем управления «умным домом»
Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимости в системе управления «умным домом» известного международного производителя. Благодаря этой прорехе злоумышленники смогут воспользоваться персональными сведениями пользователей.
Об уязвимости рассказал Владимир Дащенко, возглавляющий группу исследования уязвимостей Kaspersky Lab ICS CERT. Он сообщил, что она проявила себя в ходе проверки централизованного управления «умного дома», а именно сенсоров и IoT-техники. При этом, названия производителя он не назвал, но сообщил ему об уязвимости. По словам эксперта, на данный момент начата работа по устранению этой погрешности.
Как объяснил Владимир Дащенко, специалисты по кибербезопасности в последнее время очень пристально следят за «умными устройствами». Девайсы подобного рода часто показывают, что они могут быть небезопасными. Эксперт признался, что смарт-хаб выбрали для тестирования случайно, и выяснилось, что он уязвим.
Об уязвимости рассказал Владимир Дащенко, возглавляющий группу исследования уязвимостей Kaspersky Lab ICS CERT. Он сообщил, что она проявила себя в ходе проверки централизованного управления «умного дома», а именно сенсоров и IoT-техники. При этом, названия производителя он не назвал, но сообщил ему об уязвимости. По словам эксперта, на данный момент начата работа по устранению этой погрешности.
Как объяснил Владимир Дащенко, специалисты по кибербезопасности в последнее время очень пристально следят за «умными устройствами». Девайсы подобного рода часто показывают, что они могут быть небезопасными. Эксперт признался, что смарт-хаб выбрали для тестирования случайно, и выяснилось, что он уязвим.
Автор: Ирина Доброва