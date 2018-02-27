Российский суд не принял иски к Apple по поводу замедления смартфонов
Российский суд не принял пять исков к Apple по поводу замедления смартфонов iPhone. Отказ связан с отсутствием доказательств.
«Сегодня из делопроизводства вернули три иска из десяти, еще по двум отказ пришел 19 февраля», - прокомментировали в Тверском суде Москвы.
Сначала обращения тормозили из-за отсутствия точной суммы требуемой компенсации: один человек хотел 55 тыс. рублей, другой – 777,7 тыс. рублей.
Стоит отметить, что проблема со снижением производительности iPhone SE, 6s, 6 возникла в декабре прошлого года после обновления ОС iOS. Apple объяснила, что так пытается продлить жизнь устройств и аккумуляторов. Сейчас купертиновцы принесли извинения за принесенные неудобства и пообещали сократить стоимость замены аккумулятора. Расследование по делу начали власти Франции и США.
«Сегодня из делопроизводства вернули три иска из десяти, еще по двум отказ пришел 19 февраля», - прокомментировали в Тверском суде Москвы.
Сначала обращения тормозили из-за отсутствия точной суммы требуемой компенсации: один человек хотел 55 тыс. рублей, другой – 777,7 тыс. рублей.
Стоит отметить, что проблема со снижением производительности iPhone SE, 6s, 6 возникла в декабре прошлого года после обновления ОС iOS. Apple объяснила, что так пытается продлить жизнь устройств и аккумуляторов. Сейчас купертиновцы принесли извинения за принесенные неудобства и пообещали сократить стоимость замены аккумулятора. Расследование по делу начали власти Франции и США.
Автор: Джанабилова Татьяна П