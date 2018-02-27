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Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
В Сети до официальной премьеры появились фотографии седана Audi A6 следующего поколения. Снимки обнародованы участником форума Worldscoop под ником Romano_A7. Новинка должна дебютировать в марте в рамках автосалона в Женеве.
Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры


Дизайн седана выполнен в стилистике последних моделей немецкой марки. От A8 новинка получит хромирующую планку, которая соединяет между собой задние фонари. Кроме этого, Audi A6 позаимствует фары с интегрированными полосками ходовых огней.

Автомобиль текущего поколения выпускается с 2011 года. Его рестайлинговая версия была представлена весной 2016 года. Тогда производитель поработал над дизайном передней и задней частей кузова, а также расширил список оснащения.

На рынке РФ доступен седан Audi A6, под капотом которого находится турбированный мотор на 1,8, 2 и 3 литра. Отдача составляет 190, 249 и 333 лошадиные силы соответственно. В качестве вариации доступен 2-литровый дизель, выдающий 190 сил при крутящем моменте 400 Нм. Минимальная стоимость модели составляет 2600000 рублей.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 19:02
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