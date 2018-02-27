В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27 февраля в Башкортостане три человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков, произошедшем на 1284-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Инцидент прокомментировали сотрудники ГУ МЧС РФ.
Сообщается, после столкновения, случившегося при невыясненных обстоятельствах, автомобили загорелись. Из-за аварии на дороге образовалась пробка. Причины, приведшие к гибели людей, устанавливают правоохранители. Движение будет восстановлено после ликвидации последствий ДТП.
Ранее в Башкортостане пьяный водитель врезался в металлическую опору.
Сообщается, после столкновения, случившегося при невыясненных обстоятельствах, автомобили загорелись. Из-за аварии на дороге образовалась пробка. Причины, приведшие к гибели людей, устанавливают правоохранители. Движение будет восстановлено после ликвидации последствий ДТП.
Ранее в Башкортостане пьяный водитель врезался в металлическую опору.
Автор: Джанабилова Татьяна П