В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
В Бурятии объем доплат к пенсии главы Республики снизили на 50%, министрам и депутатам – на 30%. Для остальных чиновников выплаты уменьшат на 10%.
По итогам подсчета, объем высвобожденные средств каждый месяц составит 1,76 млн рублей. Все денежные средства направят на соцпроекты. Одним из направлений станет улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых воспитываются 6 и больше детей. В случае вступления в силу документа, уже с 1 июня 2018 года объем высвобождающихся средств достигнет 12,32 млн рублей.
Помимо этого, новый закон предусматривает приведение законодательства Республики, которое регулирует определение доплат к страховой пенсии в соответствие к норме федзаконодательства. Стоит подчеркнуть, что на 1 сентября минувшего года в улучшении жилусловий нуждались 235 семей.
Ранее Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из доходов населения
По итогам подсчета, объем высвобожденные средств каждый месяц составит 1,76 млн рублей. Все денежные средства направят на соцпроекты. Одним из направлений станет улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых воспитываются 6 и больше детей. В случае вступления в силу документа, уже с 1 июня 2018 года объем высвобождающихся средств достигнет 12,32 млн рублей.
Помимо этого, новый закон предусматривает приведение законодательства Республики, которое регулирует определение доплат к страховой пенсии в соответствие к норме федзаконодательства. Стоит подчеркнуть, что на 1 сентября минувшего года в улучшении жилусловий нуждались 235 семей.
Ранее Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из доходов населения
Автор: Валерий Антонов