Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили доверие Крушельницкому
Исполком Федерации керлинга России выразил поддержку Александру Крушельницкому, которого лишили бронзовой медали на Олимпиаде из-за обнаружения в его анализах мильдония. По словам главы организации Дмитрия Свищева, для расследования инцидента была создана специальная комиссия.
Российский спортсмен в паре с Анастасией Брызгаловой получил бронзовую медаль в дисциплине дабл-миск. Во время проведения проверки атлета на допинг, прошедшей на ОИ, в его анализе нашли мельдоний, считающийся запрещенным допинговым веществом. В итоге третье место, полученное российским спортсменом, было аннулировано, а самого Крушельницкого дисквалифицировали.
«В рамках заседания исполнительного комитета все его члены подтвердили доверие в отношении российского атлета. Также была создана профильная комиссия, которая продолжит разбирательство по факту выявления допинга уже по завершению Олимпийских игр», - рассказал Свищев.
Главой комиссии был назначен Юрий Андрианов. Всего в ее состав вошли восемь специалистов. Задачей комиссии станет поиск доказательств невиновности российского атлета, который мог принимать препарат задолго до начала соревнований и его внесения в перечень запрещенных веществ.
Российский спортсмен в паре с Анастасией Брызгаловой получил бронзовую медаль в дисциплине дабл-миск. Во время проведения проверки атлета на допинг, прошедшей на ОИ, в его анализе нашли мельдоний, считающийся запрещенным допинговым веществом. В итоге третье место, полученное российским спортсменом, было аннулировано, а самого Крушельницкого дисквалифицировали.
«В рамках заседания исполнительного комитета все его члены подтвердили доверие в отношении российского атлета. Также была создана профильная комиссия, которая продолжит разбирательство по факту выявления допинга уже по завершению Олимпийских игр», - рассказал Свищев.
Главой комиссии был назначен Юрий Андрианов. Всего в ее состав вошли восемь специалистов. Задачей комиссии станет поиск доказательств невиновности российского атлета, который мог принимать препарат задолго до начала соревнований и его внесения в перечень запрещенных веществ.
Автор: Махов Артем