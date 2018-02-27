Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил спектакли в России
27 февраля Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил спектакли по России. Соответствующее видеообращение актер разместил на официальном портале творческого объединения «Премьера», зарегистрированного в Краснодаре.
7 марта Депардье должен был играть в спектакле «Любовные письма» в Краснодаре, потом планировал посетить Москву и Майкоп. Артист пока отменил только турне по РФ, извинившись перед зрителями. Купленные билеты рекомендовано сохранить, потому что коллега по спектаклю Изабель Аджани вновь приедет в Россию, и они смогут закончить начатое.
«Показ переносится на неопределенный срок, поэтому мы отменили представления и вернули людям деньги», - рассказала Ольга Бабич, пресс-секретарь постановки.
Ранее Депардье рассказал о намерении стать гражданином Алжира.
7 марта Депардье должен был играть в спектакле «Любовные письма» в Краснодаре, потом планировал посетить Москву и Майкоп. Артист пока отменил только турне по РФ, извинившись перед зрителями. Купленные билеты рекомендовано сохранить, потому что коллега по спектаклю Изабель Аджани вновь приедет в Россию, и они смогут закончить начатое.
«Показ переносится на неопределенный срок, поэтому мы отменили представления и вернули людям деньги», - рассказала Ольга Бабич, пресс-секретарь постановки.
Ранее Депардье рассказал о намерении стать гражданином Алжира.
Автор: Джанабилова Татьяна П