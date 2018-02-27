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ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на Вечном огне гражданке 4 тысячи евро за арест
ЕСПЧ обязал Украину провести выплату в объеме 4 тысячи евро в пользу гражданки этого государства как компенсацию за взятие под стражу после того, как в 2010-м году она поджарила сосиски и яичницу на Вечном огне в Киеве.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на Вечном огне гражданке 4 тысячи евро за арест


ЕСПЧ признал арест незаконным, однако отказался оспаривать решение украинского суда касательно признания той же гражданки виновной по факту осквернения захоронения Неизвестного солдата. Девушка требовала 30 тысяч евро в виде компенсации за моральный вред, а также нахождение её под стражей нарушением Конвенции прав человека. Она подчеркнула, что оставалась в СИЗО почти месяц по истечении срока её ареста.

Помимо этого, суд подчеркнул, что Вечный огонь — не «просто газ», как заявляла украинка. В декабре 2010-го последняя участвовала в акции, при которой несколько человек приготовили пищу на мемориале в Киеве. Видеозапись была размещена на YouTube, а спустя какое-то время девушку арестовали по обвинению в факте хулиганстве. Суд в Украине признал ее виновной в осквернении памятника и приговорил к 3-м годам условного заключения.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 17:40
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