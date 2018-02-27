ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на Вечном огне гражданке 4 тысячи евро за арест
ЕСПЧ обязал Украину провести выплату в объеме 4 тысячи евро в пользу гражданки этого государства как компенсацию за взятие под стражу после того, как в 2010-м году она поджарила сосиски и яичницу на Вечном огне в Киеве.
ЕСПЧ признал арест незаконным, однако отказался оспаривать решение украинского суда касательно признания той же гражданки виновной по факту осквернения захоронения Неизвестного солдата. Девушка требовала 30 тысяч евро в виде компенсации за моральный вред, а также нахождение её под стражей нарушением Конвенции прав человека. Она подчеркнула, что оставалась в СИЗО почти месяц по истечении срока её ареста.
Помимо этого, суд подчеркнул, что Вечный огонь — не «просто газ», как заявляла украинка. В декабре 2010-го последняя участвовала в акции, при которой несколько человек приготовили пищу на мемориале в Киеве. Видеозапись была размещена на YouTube, а спустя какое-то время девушку арестовали по обвинению в факте хулиганстве. Суд в Украине признал ее виновной в осквернении памятника и приговорил к 3-м годам условного заключения.
ЕСПЧ признал арест незаконным, однако отказался оспаривать решение украинского суда касательно признания той же гражданки виновной по факту осквернения захоронения Неизвестного солдата. Девушка требовала 30 тысяч евро в виде компенсации за моральный вред, а также нахождение её под стражей нарушением Конвенции прав человека. Она подчеркнула, что оставалась в СИЗО почти месяц по истечении срока её ареста.
Помимо этого, суд подчеркнул, что Вечный огонь — не «просто газ», как заявляла украинка. В декабре 2010-го последняя участвовала в акции, при которой несколько человек приготовили пищу на мемориале в Киеве. Видеозапись была размещена на YouTube, а спустя какое-то время девушку арестовали по обвинению в факте хулиганстве. Суд в Украине признал ее виновной в осквернении памятника и приговорил к 3-м годам условного заключения.
Автор: Валерий Антонов