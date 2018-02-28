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“МегаФон” и Сбербанк России соединит мобильный счет c сервисами Apple, Samsung и Android Pay
Компания “МегаФон” при сотрудничестве с популярной платежной системой Mastercard планируют выпустить приложение, соединяющее мобильный счет клиента с известными сервисами Apple, Samsung и Android Pay. В ближайших планах также разработка виртуальной платежной карты и улучшение потоков связи и интернета для лучшей оптимизации новых идей.

“МегаФон” и Сбербанк России соединит мобильный счет c сервисами Apple, Samsung и Android Pay


Такой проект планировался очень давно, но о разработке стало известно на конференции MWC 2018. Как сообщил журналистам представитель компании “МегаФон” Ян Кухальский, такое приложение будет способно открывать новые перспективы для отрасли телекоммуникаций и финансовых сервисов, потому как на данный момент на рынке нет варианта, при котором мобильный счет напрямую становится платежным средством.

Следующим проектом станет создание виртуальной платежной карты из приложения “МегаФон.Банк”, ставшей доступной уже в марте, как заявляют представители компании. Такой картой станет возможным оплата онлайн и офлайн счетов, с помощью пополнения из мобильного устройства, при этом количество карт будет возможно в разных валютах и до десяти штук на один мобильный счет.

“МегаФон” и Сбербанк России соединит мобильный счет c сервисами Apple, Samsung и Android Pay


Как и популярный телефонный оператор, бесконтактные услуги предложили также и в Сбербанке России. Пока на сегодняшний день разработчики сделали привязку к бесконтактным платежным сервисам Android, Apple и Samsung Pay для бизнес-карт предпринимателей, но вскоре планируется дополнение для всех желающих. Представители банка с гордостью рассказывают о возможности оплаты и покупок, совершив всего одно прикосновение пальца или моргнуть на камеру. Насколько эти нововведения будут полезны для российских граждан станет известно немного позже.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 03:00
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