Смартфон Xiaomi Mi Mix стал экспонатом музея
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2016 года выпуска включен в экспозицию Международного музея дизайна в Мюнхене. По словам представителей британского бренда, теперь мобильное устройство можно считать произведением искусства.
Ранее смартфон Mi Mix был включен в экспозицию Музея дизайна Финляндии и Национального музея Китая. За дизайн девайса отвечал известный дизайнер Филипп Старк.
После появления соответствующей информации в СМИ, некоторые пользователи Сети стали высмеивать успех вендора и критиковали китайский бренд. По их мнению, модели Mi Mix удалось достичь признания не из-за красивого дизайна, а потому, что компания Xiaomi является спонсором данных культурных учреждений.
Ранее смартфон Mi Mix был включен в экспозицию Музея дизайна Финляндии и Национального музея Китая. За дизайн девайса отвечал известный дизайнер Филипп Старк.
После появления соответствующей информации в СМИ, некоторые пользователи Сети стали высмеивать успех вендора и критиковали китайский бренд. По их мнению, модели Mi Mix удалось достичь признания не из-за красивого дизайна, а потому, что компания Xiaomi является спонсором данных культурных учреждений.
Автор: Валерия Орлова