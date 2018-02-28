В РФ разработали корабельный двигатель пятого поколения
В России создали корабельный двигатель 5-го поколения. Эксперты отметили, что повысят мощности и общий КПД установки. Специалисты «ОДК-Сатурн» уже завершили предварительный проект газотурбинного двигателя.
В соответствии со словами главы компании, исследовательские и конструкторские работы по созданию морских силовых установок проводились при участии отраслевых институтов.
«По результатам проведенных работ мы провели предварительное проектирование в рамках НИР, представили техзадание и соответствующие предложения для целевой программы», — цитируют СМИ сообщение представителя «ОДК-Сатурн».
В апреле 2017-го Владимир Путин во время посещения компании дал начало выпуску корабельных газотурбинных силовых агрегатов.
В соответствии со словами главы компании, исследовательские и конструкторские работы по созданию морских силовых установок проводились при участии отраслевых институтов.
«По результатам проведенных работ мы провели предварительное проектирование в рамках НИР, представили техзадание и соответствующие предложения для целевой программы», — цитируют СМИ сообщение представителя «ОДК-Сатурн».
В апреле 2017-го Владимир Путин во время посещения компании дал начало выпуску корабельных газотурбинных силовых агрегатов.
Автор: Валерий Антонов