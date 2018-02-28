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Renault приедет в Женеву с прототипом машины для совместного пользования
Компания Renault намерена в рамках автомобильного салона в Женеве презентовать автомобиль, предназначенный для совместного использования. Представители бренда отметили, что концепт получил название EZ-GO.

Renault приедет в Женеву с прототипом машины для совместного пользования


Точные сведения о новом автомобиле пока отсутствуют. На нескольких тизерных изображениях видно, что транспортное средство получит расширенную колесную базу, что существенно повысит его проходимость. Также на передней части разместится полностью обновленная оптика, не похожая на более ранние модели.

Renault также планирует показать концептуальный электрический беспилотник Symbioz. Его главной особенностью станет возможность подключения к системе «умный дом». При заезде в гараж к транспортному средству в автоматическом режиме будут подключаться кабеля для подзарядки. Кроме того, в машине появится возможность езды без водителя и программирования маршрута наперед. Представители компании отметили, что концепт еще не проходил дорожные тестирования, ввиду чего может появиться в продаже только через несколько лет.

Представители Renault отметили, что они также намерены продемонстрировать проект с автомобилем, передвигающимся посредством магнитной левитации. Точные сведения о будущем транспортном средстве пока отсутствуют.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 04:00
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