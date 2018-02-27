Героев «Простоквашино» в новых сериях озвучат Охлобыстин и Сукачев
Героев известного с советских времен мультфильма «Простоквашино» в новых сериях озвучат Иван Охлобыстин (Печкин), Гарик Сукачев (Шарик), Юлия Меньшова (мама Дяди Федора), Алексей Онежин (мальчик). Также зрителей ждет сюрприз – два оригинальных персонажа. Сведения предоставила Анна Усачева, PR-директор студии «Союзмультфильм».
«Мы покажем зрителям новый сюжет, в котором Дядя Федор обзаведется сестренкой. Припасен у нас и еще один персонаж, но мы не станем его рассекречивать», - отметила Усачева.
Раньше Матроскин говорил голосом Олега Табакова, но из-за болезни артиста ему подберут другого актера дубляжа. Внешне все мультгерои не изменятся, но в «Простоквашино» придет IT-прогресс.
Показ стартует весной и растянется до 2020 года. Всего на экраны выйдет 30 6,5-минутных серий, снятых при помощи техники рисованной анимации.
«Мы покажем зрителям новый сюжет, в котором Дядя Федор обзаведется сестренкой. Припасен у нас и еще один персонаж, но мы не станем его рассекречивать», - отметила Усачева.
Раньше Матроскин говорил голосом Олега Табакова, но из-за болезни артиста ему подберут другого актера дубляжа. Внешне все мультгерои не изменятся, но в «Простоквашино» придет IT-прогресс.
Показ стартует весной и растянется до 2020 года. Всего на экраны выйдет 30 6,5-минутных серий, снятых при помощи техники рисованной анимации.
Автор: Джанабилова Татьяна П