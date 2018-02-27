Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Президент Украины Петр Порошенко и бессменный глава Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 февраля, провели переговоры по телефону. В ходе разговора политики обсудили насущные вопросы развития двусторонних отношений государств.
Также был затронут вопрос организации первого форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в городе Гомель. В данном контексте главы государств обсудили развитие торгово-экономических отношений.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что главным событием 2017 года Лукашенко считает преодоление негативных показателей в экономике.
Также был затронут вопрос организации первого форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в городе Гомель. В данном контексте главы государств обсудили развитие торгово-экономических отношений.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что главным событием 2017 года Лукашенко считает преодоление негативных показателей в экономике.
Автор: Валерия Орлова