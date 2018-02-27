Экс-участница шоу «Дом-2» Елена Степунина победила рак 4 степени
Экс-участница шоу «Дом-2» Елена Степунина поделилась с поклонниками своим успехом в победе рака 4 степени. При этом она призвала всех, кто столкнулся с подобной проблемой, не сдаваться.
Фотоснимок с радостным выражением лица Степунина разместила в своем микроблоге в Instagram. Он сопровождается оптимистичным комментарием-обращением к тем, кто сейчас преодолевает аналогичную проблему, которая была у нее.
«Все, теперь я наконец-то свободна. Готова принимать ваши поздравления, болезни больше нет, это полная победа. 4 стадия еще не является приговором, поверьте, просто нужно не терять надежду на успех и оставаться на позитиве», - написала Степунина в своем микроблоге.
Подписчики, в свою очередь, поддержали Степунину и поздравили с выздоровлением, пожелав ей крепкого здоровья и дальнейших успехов в остальных сферах жизни.
.
Фотоснимок с радостным выражением лица Степунина разместила в своем микроблоге в Instagram. Он сопровождается оптимистичным комментарием-обращением к тем, кто сейчас преодолевает аналогичную проблему, которая была у нее.
«Все, теперь я наконец-то свободна. Готова принимать ваши поздравления, болезни больше нет, это полная победа. 4 стадия еще не является приговором, поверьте, просто нужно не терять надежду на успех и оставаться на позитиве», - написала Степунина в своем микроблоге.
Подписчики, в свою очередь, поддержали Степунину и поздравили с выздоровлением, пожелав ей крепкого здоровья и дальнейших успехов в остальных сферах жизни.
.
Автор: Сёмина Виктория