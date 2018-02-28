Дженнифер Лоуренс опять смутила общественность своим откровенным нарядом
Дженнифер Лоуренс смутила общественность появлением в откровенном наряде. На премьеру киноленты «Красный Воробей», в которой актриса исполнила главную роль, она появилась в полупрозрачном топе с высоким воротником и объемную юбку черного цвета.
Наряд был дополнен яркими зелеными серьгами и броским макияжем. При позировании перед камерами, обладательница Оскара разместила руки на бедрах. В это время сползла часть ее платья, что позволило фотографам сделать фото оголившейся груди.
В феврале Лоуренс разместила в Facebook публикацию относительно высокого внимания журналистов к её внешнему виду. Актриса возмутилась факту обсуждения в СМИ, используемых ею нарядов.
«Даже не знаю, с чего именно начинать с дискуссией вокруг "откровенного платья в холодную погоду". Данный факт не просто чрезвычайно смешной, я крайне этим оскорблена. Это было платье Versace. Оно прекрасно. Считаете, буду прикрывать его шарфом или пальто? Я была снаружи всего 5 минут. Да я готова стоять в таком платье в сугробе, поскольку люблю модные вещи, это мой выбор», — отметила Лоуренс.
Актриса обвинила обсуждавших её людей в сексизме. Знаменитость подчеркнула, что сама выбирает свои наряды, а мерзнуть или нет – исключительно её личный выбор.
Наряд был дополнен яркими зелеными серьгами и броским макияжем. При позировании перед камерами, обладательница Оскара разместила руки на бедрах. В это время сползла часть ее платья, что позволило фотографам сделать фото оголившейся груди.
В феврале Лоуренс разместила в Facebook публикацию относительно высокого внимания журналистов к её внешнему виду. Актриса возмутилась факту обсуждения в СМИ, используемых ею нарядов.
«Даже не знаю, с чего именно начинать с дискуссией вокруг "откровенного платья в холодную погоду". Данный факт не просто чрезвычайно смешной, я крайне этим оскорблена. Это было платье Versace. Оно прекрасно. Считаете, буду прикрывать его шарфом или пальто? Я была снаружи всего 5 минут. Да я готова стоять в таком платье в сугробе, поскольку люблю модные вещи, это мой выбор», — отметила Лоуренс.
Актриса обвинила обсуждавших её людей в сексизме. Знаменитость подчеркнула, что сама выбирает свои наряды, а мерзнуть или нет – исключительно её личный выбор.
Автор: Валерий Антонов