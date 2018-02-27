«Небесная схватка»: Битва двух НЛО над Невадой попала на видео
Битва двух НЛО над Невадой (штат в США) попала на видео. В «небесной схватке» сошлись сразу три шара, излучающих яркое свечение. Соответствующий ролик очевидцы разместили на YouTube.
Жительница США увидела на голубом небосводе несколько ярких точек, поэтому стала за ними наблюдать через объектив видеокамеры. Статичные в начале объекты стали двигаться. Внезапно вокруг пришельцев возникли вспышки, напоминающие перестрелку.
Пользователи активно отреагировали на ролик. В комментариях люди не смогли прийти к единому мнению: одни остались сторонниками теории об инопланетном вторжении, другие сослались на обычную игру света.
Жительница США увидела на голубом небосводе несколько ярких точек, поэтому стала за ними наблюдать через объектив видеокамеры. Статичные в начале объекты стали двигаться. Внезапно вокруг пришельцев возникли вспышки, напоминающие перестрелку.
Пользователи активно отреагировали на ролик. В комментариях люди не смогли прийти к единому мнению: одни остались сторонниками теории об инопланетном вторжении, другие сослались на обычную игру света.
Автор: Джанабилова Татьяна П