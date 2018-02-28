Ученые изучили влияние человеческих стволовых клеток на восстановление после травм у обезьян
Ученые и хирурги отдела нейронаук американского университета Калифорнии изучили позитивное влияние человеческих стволовых клеток на восстановление подвижности конечностей у обезьян после травмы спинного мозга. Исследования такого типа ведутся долгое время начиная с опытом над мышами и с крысами, а сейчас позитивные результаты с обезьянами дают огромную надежду в дальнейших позитивных имплантациях и для человека.
Восстановление спинного мозга после травмы очень сложный процесс, считается даже невозможным, потому как без должного медицинского вмешательства организм не способен отрастить новые аксоны, при отсутствии ростовых нейротрофинов. На практике уже пробовали восстановить чувствительность при помощи электростимуляции электродами или тренировок с экзоскелетом, однако ученые не достигли нужных результатов и оставили исследования.
Лучшим вариантом для восстановления пока можно считать имплантацию стволовых клеток, потому как введение нескольких новых клеток значительно лучше ожидания регенерации старых. Потому американские специалисты провели опыт над обезьянами с травмами шейных позвонков, которым вводили миллионы человеческих стволовых клеток, подавляя их иммунитет специальными препаратами для того чтобы организм не отвергал чужие клетки. По истечению нескольких месяцев были замечены позитивные результаты роста новых аксонов и соединяющих клеток, которые в итоге поспособствовали улучшению чувствительности конечностей у животных. Но полного восстановления на данный момент не удалось достигнуть, правда исследователи на этом не собираются останавливаться.
Восстановление спинного мозга после травмы очень сложный процесс, считается даже невозможным, потому как без должного медицинского вмешательства организм не способен отрастить новые аксоны, при отсутствии ростовых нейротрофинов. На практике уже пробовали восстановить чувствительность при помощи электростимуляции электродами или тренировок с экзоскелетом, однако ученые не достигли нужных результатов и оставили исследования.
Лучшим вариантом для восстановления пока можно считать имплантацию стволовых клеток, потому как введение нескольких новых клеток значительно лучше ожидания регенерации старых. Потому американские специалисты провели опыт над обезьянами с травмами шейных позвонков, которым вводили миллионы человеческих стволовых клеток, подавляя их иммунитет специальными препаратами для того чтобы организм не отвергал чужие клетки. По истечению нескольких месяцев были замечены позитивные результаты роста новых аксонов и соединяющих клеток, которые в итоге поспособствовали улучшению чувствительности конечностей у животных. Но полного восстановления на данный момент не удалось достигнуть, правда исследователи на этом не собираются останавливаться.
Автор: Тригуб Сергей