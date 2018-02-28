Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Открытия

Ученые изучили влияние человеческих стволовых клеток на восстановление после травм у обезьян
Ученые и хирурги отдела нейронаук американского университета Калифорнии изучили позитивное влияние человеческих стволовых клеток на восстановление подвижности конечностей у обезьян после травмы спинного мозга. Исследования такого типа ведутся долгое время начиная с опытом над мышами и с крысами, а сейчас позитивные результаты с обезьянами дают огромную надежду в дальнейших позитивных имплантациях и для человека.

Ученые изучили влияние человеческих стволовых клеток на восстановление после травм у обезьян


Восстановление спинного мозга после травмы очень сложный процесс, считается даже невозможным, потому как без должного медицинского вмешательства организм не способен отрастить новые аксоны, при отсутствии ростовых нейротрофинов. На практике уже пробовали восстановить чувствительность при помощи электростимуляции электродами или тренировок с экзоскелетом, однако ученые не достигли нужных результатов и оставили исследования.

Ученые изучили влияние человеческих стволовых клеток на восстановление после травм у обезьян


Лучшим вариантом для восстановления пока можно считать имплантацию стволовых клеток, потому как введение нескольких новых клеток значительно лучше ожидания регенерации старых. Потому американские специалисты провели опыт над обезьянами с травмами шейных позвонков, которым вводили миллионы человеческих стволовых клеток, подавляя их иммунитет специальными препаратами для того чтобы организм не отвергал чужие клетки. По истечению нескольких месяцев были замечены позитивные результаты роста новых аксонов и соединяющих клеток, которые в итоге поспособствовали улучшению чувствительности конечностей у животных. Но полного восстановления на данный момент не удалось достигнуть, правда исследователи на этом не собираются останавливаться.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 05:00
Читайте также
“Мос/Еда!” приготовила для москвичей один миллион
Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам
В Турции предложили уголовное наказание за измены
Безопасность и защита интересов РФ: за какие цели
В Сети набирает популярность флешмоб с
Эксперт: Михаэль Шумахер может вернуться к
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 07:00 Нарушения слуха выступают провокатором проблем с памятью
28.02, 06:44 “Мос/Еда!” приготовила для москвичей один миллион
28.02, 06:30 Пушков раскритиковал решение ЕСПЧ по делу осквернившей
28.02, 06:00 Ученые: Дети могут принимать несправедливые решения при
28.02, 05:30 Представители марки ГАЗ показали новый электрический
28.02, 05:00 Ученые изучили влияние человеческих стволовых клеток на
28.02, 04:30 Дженнифер Лоуренс опять смутила общественность своим
28.02, 04:00 Renault приедет в Женеву с прототипом машины для
28.02, 03:30 В РФ разработали корабельный двигатель пятого поколения
28.02, 03:00 “МегаФон” и Сбербанк России соединит мобильный счет c
28.02, 02:30 Смартфон Xiaomi Mi Mix стал экспонатом музея
28.02, 02:00 Kaspersky обнаружил уязвимости в одной из систем
28.02, 01:30 Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из
28.02, 01:00 В Турции предложили уголовное наказание за измены
28.02, 00:30 Ученые NASA продемонстрировали снимки спутников Фобоса и
28.02, 00:00 Ученые: Домашние животные приносят пользу здоровью
27.02, 23:46 "Ростех" запатентовал прибор для мгновенного
27.02, 23:30 У ремейка "Лица со шрамом" снова появился режиссер
27.02, 23:15 Ольга Бузова рассказала фанатам о своей семье
27.02, 23:00 MWC-2018: Ford объявил о поддержке Waze и ряда других