В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика погибли 9 человек
По результатам ДТП в Башкирии с участием автобуса и грузовика погибли 9 человек. Их личности выясняются правоохранителями.
Помимо этого, стало известно о 4-х пострадавших, которые находились в автобусе. Авария случилась на 1284-м км шоссе М-5. После столкновения произошло возгорание грузового транспорта.
В автомобиле перевозилось пиво и пиломатериалы. Суммарная площадь пожара достигла 40 квадратных метров. В соответствии с предварительными сведениями, водитель одной из фур заснул за рулем и выдвинулся на встречную полосу.
Помимо этого, стало известно о 4-х пострадавших, которые находились в автобусе. Авария случилась на 1284-м км шоссе М-5. После столкновения произошло возгорание грузового транспорта.
В автомобиле перевозилось пиво и пиломатериалы. Суммарная площадь пожара достигла 40 квадратных метров. В соответствии с предварительными сведениями, водитель одной из фур заснул за рулем и выдвинулся на встречную полосу.
Автор: Валерий Антонов