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Российская молодежь сильно страдает от избыточного веса
Согласно данных различных исследований, жители Российской Федерации продолжают толстеть, при этом очень стремительно набирают вес молодые люди. Ранее также наблюдалась негативная статистика, но без сильных перепадов, а процент молодых людей с избыточным весом был всегда на низком уровне.

Российская молодежь сильно страдает от избыточного веса


По недавним данным, в три раза возросло число больных ожирением среди граждан в возрасте 16-24 лет, при этом практически все считают, что ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного рациона питания. На сегодняшний день более 55% всех людей в России страдают избыточным весом: в группе 25-40 лет показатель лишних килограммов составил 42%, среди 41-55 лет – 65%, а старше 55 достигает целых 77%.

Аналитики провели опрос, по данным которого было видно, что более 55% населения считает основной причиной ожирения загрязненную окружающую среду и химические выбросы в воздух, 35% уверены во влиянии генетически модифицированных организмов на продукты питания, а остальные винят генетическую предрасположенность к полноте тела.

Российская молодежь сильно страдает от избыточного веса


Специалисты утверждают, что основной и главной причиной всегда было неправильное питание, и выделяют чрезмерное потребление сахара, которое россияне потребляют на 16% больше общепринятой нормы, а также отсутствие интереса в чтении этикеток покупаемых товаров.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 22:30
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