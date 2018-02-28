Представители марки ГАЗ показали новый электрический автобус для Москвы
Представители марки ГАЗ продемонстрировали новый автобус для Москвы. Полностью электрифицированный пассажирский транспорт предназначен для курортов, аэропортов, а также городских маршрутов. Новинку показали мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Мособласти Андрею Воробьеву.
Автобус был сооружен на основе низкопольного автобуса класса ЛиАЗ-5292. Как отмечает пресс-центр производителя, электробус получил литий-титанатные батареи, отличающиеся высокой скоростью зарядки - 10-18 минут. В перечень оборудования включен 2-зонный климат-контроль «для комфорта пассажиров», а также мультиплексная система контроля, которая позволяет удаленно проводить отслеживание свыше 300 параметров, включая техническое состояние всех систем автомобиля, температуры воздуха в салоне, а также степень износа расходных материалов.
Электробус создавался с учетом перевозки 85 пассажиров, а также отличается наличием 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для людей, имеющих ограниченные физические возможности. Первые экземпляры были протестированы в Москве в период январь - июль 2017 года по маршруту «Фили – станция метро Китай-город». Общий пробег первого прототипа электробуса достиг отметки в 13,5 тысячи км, а количество перевезенных пассажиров в сумме превысило 25 тысяч человек.
Автобус был сооружен на основе низкопольного автобуса класса ЛиАЗ-5292. Как отмечает пресс-центр производителя, электробус получил литий-титанатные батареи, отличающиеся высокой скоростью зарядки - 10-18 минут. В перечень оборудования включен 2-зонный климат-контроль «для комфорта пассажиров», а также мультиплексная система контроля, которая позволяет удаленно проводить отслеживание свыше 300 параметров, включая техническое состояние всех систем автомобиля, температуры воздуха в салоне, а также степень износа расходных материалов.
Электробус создавался с учетом перевозки 85 пассажиров, а также отличается наличием 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для людей, имеющих ограниченные физические возможности. Первые экземпляры были протестированы в Москве в период январь - июль 2017 года по маршруту «Фили – станция метро Китай-город». Общий пробег первого прототипа электробуса достиг отметки в 13,5 тысячи км, а количество перевезенных пассажиров в сумме превысило 25 тысяч человек.
Автор: Валерий Антонов