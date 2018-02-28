Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Авто / Важно

Представители марки ГАЗ показали новый электрический автобус для Москвы
Представители марки ГАЗ продемонстрировали новый автобус для Москвы. Полностью электрифицированный пассажирский транспорт предназначен для курортов, аэропортов, а также городских маршрутов. Новинку показали мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Мособласти Андрею Воробьеву.

Представители марки ГАЗ показали новый электрический автобус для Москвы


Автобус был сооружен на основе низкопольного автобуса класса ЛиАЗ-5292. Как отмечает пресс-центр производителя, электробус получил литий-титанатные батареи, отличающиеся высокой скоростью зарядки - 10-18 минут. В перечень оборудования включен 2-зонный климат-контроль «для комфорта пассажиров», а также мультиплексная система контроля, которая позволяет удаленно проводить отслеживание свыше 300 параметров, включая техническое состояние всех систем автомобиля, температуры воздуха в салоне, а также степень износа расходных материалов.

Представители марки ГАЗ показали новый электрический автобус для Москвы


Электробус создавался с учетом перевозки 85 пассажиров, а также отличается наличием 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для людей, имеющих ограниченные физические возможности. Первые экземпляры были протестированы в Москве в период январь - июль 2017 года по маршруту «Фили – станция метро Китай-город». Общий пробег первого прототипа электробуса достиг отметки в 13,5 тысячи км, а количество перевезенных пассажиров в сумме превысило 25 тысяч человек.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 05:30
Читайте также
“Мос/Еда!” приготовила для москвичей один миллион
Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам
В Турции предложили уголовное наказание за измены
Безопасность и защита интересов РФ: за какие цели
В Сети набирает популярность флешмоб с
Эксперт: Михаэль Шумахер может вернуться к
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 07:00 Нарушения слуха выступают провокатором проблем с памятью
28.02, 06:44 “Мос/Еда!” приготовила для москвичей один миллион
28.02, 06:30 Пушков раскритиковал решение ЕСПЧ по делу осквернившей
28.02, 06:00 Ученые: Дети могут принимать несправедливые решения при
28.02, 05:30 Представители марки ГАЗ показали новый электрический
28.02, 05:00 Ученые изучили влияние человеческих стволовых клеток на
28.02, 04:30 Дженнифер Лоуренс опять смутила общественность своим
28.02, 04:00 Renault приедет в Женеву с прототипом машины для
28.02, 03:30 В РФ разработали корабельный двигатель пятого поколения
28.02, 03:00 “МегаФон” и Сбербанк России соединит мобильный счет c
28.02, 02:30 Смартфон Xiaomi Mi Mix стал экспонатом музея
28.02, 02:00 Kaspersky обнаружил уязвимости в одной из систем
28.02, 01:30 Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из
28.02, 01:00 В Турции предложили уголовное наказание за измены
28.02, 00:30 Ученые NASA продемонстрировали снимки спутников Фобоса и
28.02, 00:00 Ученые: Домашние животные приносят пользу здоровью
27.02, 23:46 "Ростех" запатентовал прибор для мгновенного
27.02, 23:30 У ремейка "Лица со шрамом" снова появился режиссер
27.02, 23:15 Ольга Бузова рассказала фанатам о своей семье
27.02, 23:00 MWC-2018: Ford объявил о поддержке Waze и ряда других