Эксперт: Михаэль Шумахер может вернуться к нормальной жизни
Специалист из центра неврологии заявил, что известный немецкий гонщик, 7-кратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер имеет шансы на полное восстановление. До этого из-за травмы головы он длительное время оставался в коме.
«Около 30-40% пациентов, пребывающих в вегетативном состоянии либо коме свыше 4-х лет, возвращаются к нормальной жизни. Отсутствует гарантия того, что он может полностью восстановиться, однако в подобных случаях имеются шансы на возвращение к привычной жизни с близкими и родными. Особенно важно, чтобы пациент ощущал заботу. Пациенты в этом состоянии осознают значительно больше, нежели мы предполагаем», - отметил эксперт, подчеркивая, что касание рук либо разговор могут вывести из состояния комы.
Травму Михаэль Шумахер получил в декабре 2013-го года. В то время он отдыхал на курорте и неудачно упал при спуске на лыжах, после чего впал в глубокую кому.
«Около 30-40% пациентов, пребывающих в вегетативном состоянии либо коме свыше 4-х лет, возвращаются к нормальной жизни. Отсутствует гарантия того, что он может полностью восстановиться, однако в подобных случаях имеются шансы на возвращение к привычной жизни с близкими и родными. Особенно важно, чтобы пациент ощущал заботу. Пациенты в этом состоянии осознают значительно больше, нежели мы предполагаем», - отметил эксперт, подчеркивая, что касание рук либо разговор могут вывести из состояния комы.
Травму Михаэль Шумахер получил в декабре 2013-го года. В то время он отдыхал на курорте и неудачно упал при спуске на лыжах, после чего впал в глубокую кому.
Автор: Валерий Антонов