Актёр Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии
Актёр Валерий Гаркалин был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Народный артист РФ на скорой помощи отвезли в медучреждение им. Склифосовского.
«Он пребывает в экстренной реанимации, состояние характеризуется как тяжёлое», — отмечают СМИ со ссылкой на работника справочной службы НИИ.
По уточненным данным, Гаркалин пребывает в больнице с 16 февраля. Самочувствие артиста ухудшилось во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона», в которой он исполняет главную роль.
«Он пребывает в экстренной реанимации, состояние характеризуется как тяжёлое», — отмечают СМИ со ссылкой на работника справочной службы НИИ.
По уточненным данным, Гаркалин пребывает в больнице с 16 февраля. Самочувствие артиста ухудшилось во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона», в которой он исполняет главную роль.
Автор: Валерий Антонов